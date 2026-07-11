Incautan en "Chole" una moto hurtada

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron recuperar una motocicleta con reporte de robo vigente desde el 8 de julio de 2026, la cual se encontraba abandonada en una área despoblada.

La localización y aseguramiento de la unidad marca Hero 2026, color rojo y negro, se dio cuando oficiales realizaban patrullajes preventivos en la zona y notaron que el vehículo se encontraba en aparente abandono y mal estacionada.

Derivado de lo anterior, oficiales municipales intervinieron llevando a cabo la inspección correspondiente, verificando el estatus legal de la unidad en Plataforma México, por lo que se procedió a su aseguramiento, para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se dará el seguimiento correspondiente.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de trabajar fortaleciendo sus acciones preventivas y operativas para combatir la incidencia delictiva.

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