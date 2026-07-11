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Seguridad

Trailero muere en curva del centavo

Rescatistas de la Cruz Roja intervinieron para liberar al conductor prensado en la cabina.

Por Redacción

Julio 11, 2026 10:57 a.m.
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Trailero muere en curva del centavo
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      Un joven trailero murió aplastado por su tráiler que conducía en la carretera Guadalajara.

      Los hechos se registraron después de las 23:00 horas del día viernes , cuando el tráiler cargado de chatarra , era conducido por un joven de 23 años , con dirección a San Luis Potosí.

      Fue en el km 25+500 en la llamada curva del centavo , cerca a la comunidad de Pozuelos , cuando salía de la curva pierde el control hacia su izquierda para terminar volcado sobre su lado derecho. El conductor quedó prensado dentro de la cabina .

      Al sitio arribaron rescatistas de la Cruz Roja Mexicana , quienes con equipo hidráulico,  iniciaron el rescate del cuerpo sin vida .

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      El tráfico quedó completamente cerrado en ambos centidos.

      Al sitio arribaron autoridades , quienes aseguraron el área , posteriormente Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado inician con carpeta de investigación para determinar el deceso del joven trailero .

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