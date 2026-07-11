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Seguridad

Hombres se lesionan en dos accidentes de Villa de Pozos

Uno derrapó en su motocicleta y el otro sufrió caída en su domicilio

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Hombres se lesionan en dos accidentes de Villa de Pozos
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      Dos hombres que resultaron lesionados al sufrir distintos accidentes, fueron atendidos por socorristas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, uno de ellos derrapó en motocicleta mientras que el otro sufrió una caída en su domicilio.

      En el primer caso, los paramédicos acudieron a la calle Maguey, en donde hace entronque con la carretera a México, en donde se había reportado la caída de un motociclista que requería atención prehospitalaria.

      En este hecho se indicó que el motociclista circulaba por la carretera a México y al llegar a la calle Maguey, en Villa de Pozos, perdió el control de la dirección para de esta forma proyectarse al piso ocasionándose algunos golpes, en especial en la cabeza.

      Los paramédicos le brindaron atención y le aplicaron algunas curaciones pero no quiso ser trasaldado a un hospital, aunque se le recomendó que acudiera por su cuenta para que se le revisara y descartar alguna lesión mayor.

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      Por otro lado, los socorristas acudieron a un domicilio en la colonia El Palmar, en donde se reportó que un hombre de 74 años de edad habría sufrido una caída y presentaba lesiones visibles en el rostro.

      Al revisarlo, se percataron que presentaba una lesión cortante y le aplicaron las curaciones respectivas, aunque por suerte no requería ser trasladado a un hospital.

      Se indicó que el hombre piso en falso dentro de un hoyanco en el patio de su casa, por lo que perdió el equilibrio y se desplomó al suelo causándose las lesiones, por lo que sus familiares llamaron a los números de emergencia para que acudieran a atenderlo.

      Los socorristas acordonaron el sitio en donde se encontraba el hoyo y recomendaron que éste fuera rellenado para evitar más percances.

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