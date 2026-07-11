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Sorprenden a dos mujeres hurtando en tienda Aurrerá

Los vigilantes las detectaron en flagrancia y las entregaron a la Policía de Soledad

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a dos mujeres hurtando en tienda Aurrerá
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      Bajo la coordinación que mantiene la Guardia Civil Municipal con establecimientos comerciales de Soledad, se logró la detención de dos mujeres que fueron detectadas robando en una Bodega Aurrerá luego de que los vigilantes les encontraran mercancía que no pensaban pagar.

      Los hechos habrían ocurrido en la tienda ubicada en la colonia Villas del Sol, cerca de la plaza principal, donde los agentes municipales recibieron un reporte del personal del establecimiento solicitando su presencia por la presunta sustracción de mercancía de higiene y cuidado personal sin el pago correspondiente.

      Al arribar al lugar, los policías entrevistaron al personal de seguridad privada de la tienda, quienes habrían retenido a las implicadas de nombres Jessica y Michelle, ambas de 20 años de edad, luego de encontrarles entre sus pertenencias diversa mercancía oculta, que no pudieron comprobar su compra.

      Derivado de esto, oficiales municipales les informaron que quedaría en calidad de personas detenidas por el probable delito de robo a comercio, para después ser puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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