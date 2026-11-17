Alerta PC por bajas temperaturas en zonas centro y altiplano
Llamó a los municipios a prevenir la pernocta en la vía pública
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), pidió a la población tener precaución por bancos de niebla por la mañana y temperaturas frías por la noche y mañana, principalmente en las zonas altiplano y centro.
También llamó a los ayuntamientos a prevenir la pernocta de personas en la vía pública.
Según el pronostico, las temperaturas bajarán hasta los 10°C en las zonas centro y altiplano. La máxima será de 24°C en la Huasteca.
Preció que el Frente Frío número 6 está favoreciendo temperaturas frescas a algo cálidas por la tarde, mientras que el Frente Frío 7 ya está ingresando por el noroeste de México.
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