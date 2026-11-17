¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), pidió a la población tener precaución por bancos de niebla por la mañana y temperaturas frías por la noche y mañana, principalmente en las zonas altiplano y centro.

También llamó a los ayuntamientos a prevenir la pernocta de personas en la vía pública.

Según el pronostico, las temperaturas bajarán hasta los 10°C en las zonas centro y altiplano. La máxima será de 24°C en la Huasteca.

Preció que el Frente Frío número 6 está favoreciendo temperaturas frescas a algo cálidas por la tarde, mientras que el Frente Frío 7 ya está ingresando por el noroeste de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número WhatsApp: 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.