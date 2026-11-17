Familia sufre accidente en carretera de Rayón
El percance ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera de cuota, cerca de la caseta
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RAYÓN.- Enorme susto se llevó una familia que viajaba de Rayón hacia Ciudad Valles, pues la camioneta en la que se desplazaba chocó contra un cerro y volcó.
El percance se suscitó la noche del lunes, aproximadamente en el kilómetro 11 de la carretera de cuota, cerca de la caseta de cobro situada en el municipio de Rayón.
No se dieron a conocer los nombres de los accidentados, sólo que se trataba de una familia que circulaba en una camioneta gris, de doble cabina, con dirección de Rayón hacia Ciudad Valles.
Sin embargo, en una zona de curvas, el conductor perdió el control del volante y se fue contra el cerro. Posteriormente, la unidad volcó sobre uno de sus costados.
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Acudieron en su auxilio los socorristas que brindaron servicio a la empresa responsable de ese tramo carretero; sin embargo, no encontraron personas lesionadas.
Elementos de la Guardia Nacional, adscritos al área de Rioverde, se encargarían de coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.
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