Apresan a dos hombres por violencia familiar

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, dos hombres fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por presunta violencia familiar, esto en las colonias Villas del Sol y Hogares Populares Pavón.

El primer arresto se realizó en la calle Villa Blanca, en la colonia Villas del Sol, donde agentes municipales atendieron un auxilio en el que una mujer señaló a su expareja de agredirla física y verbalmente, además de intentar quitarle su teléfono celular. La afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto en el lugar con quien se identificó como Jonathan “N” de 24 años.

Por otro lado, servidores públicos acudieron a un inmueble ubicado en la Avenida Paseo de las Aves, en la colonia Hogares Populares Pavón, donde fue detectado quien dijo llamarse Vicente “N” de 34 años, señalado por su madre de agredirla física y verbalmente, solicitando proceder legalmente en su contra.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para determinar su situación legal.

