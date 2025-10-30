Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

ÉBANO.- El hombre desaparecido en el ejido Antiguo Reforma fue encontrado sin vida, poco antes del anochecer, en los límites de San Luis Potosí con Veracruz, aunque en territorio veracruzano.

La víctima fue identificada como Jaime Sánchez Zavala de 63 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo, cuando supuestamente un vecino, identificado como Reynaldo „N“ lo golpeó y lo arrojó al afluente.

Ese día, de acuerdo con la denuncia presentada por un hombre llamado Ezequiel, ambos se encontraban conviviendo cuando Reynaldo llegó en estado aparentemente inconveniente y se tornó agresivo, golpeándolos y arrojándolos al río Tampaón. Mientras Ezequiel logró salir por sus propios medios, Jaime fue arrastrado por la corriente.

Tras intensas labores de búsqueda, el cuerpo fue recuperado en la zona veracruzana del río.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero del presunto agresor, quien permanece prófugo.