Incautan vehículos y equipo táctico

SAN VICENTE.- Un operativo por parte de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente Tancuayalab, derivó en el aseguramiento de un arma larga, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos, todo abandonado por maleantes que huyeron de la policía.

De acuerdo con la información oficial, con base a las labores de inteligencia los policías realizaban recorridos por la zona cuando un grupo de individuos trató de entorpecer el operativo colocando objetos metálicos (ponchallantas) en la vía.

En total, los agentes lograron recolectar ocho ponchallantas antes de que afectaran a vehículos civiles, y persiguieron a los sospechosos, quienes posteriormente huyeron a pie.

Durante la inspección posterior, los oficiales localizaron un arma larga, tres cargadores abastecidos, 60 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y dos cámaras de videovigilancia que presuntamente eran utilizadas para monitorear movimientos policiales.

Además, fueron asegurados dos vehículos: un Hyundai negro con reporte de robo vigente y una motocicleta Itálika sin placas.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.