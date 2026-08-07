Arde un vehículo de valores y acaba en pérdida total

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Una camioneta de transporte de valores quedó en pérdida total luego de incendiarse cuando circulaba por el Eje 144 de la Zona Industrial, a unos metros de la carretera a México, por suerte los custodios que ahí iban pudieron ponerse a salvo sin que hubiera lesionados.

Fue cerca de las once de la noche del miércoles, que la camioneta de valores de la empresa Seguritec, con número económico 7537, circulaba por el Eje 114 en la Zona Industrial y a unos metros de la carretera a México de pronto empezó a incendiarse del motor, por lo que los custodios se detuvieron para indagar lo sucedido.

Sin embargo, las llamas rápidamente alcanzaron toda la camioneta y nada de momento nada se podía hacer para extinguirlas, hasta que en unos minutos llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos quienes iniciaron el combate al fuego.

En unos minutos el incendio pudo ser sofocado pero la camioneta quedó en pérdida total, aunque debido a la estructura del blindaje no alcanzó a penetrar hasta el interior de la caja y los custodios no sufrieron quemaduras graves.

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La unidad ya estaba por llegar a las instalaciones al momento del siniestro, por lo que personal de la empresa también llegó al sitio para prestar apoyo y por suerte el caso no pasó a mayores, aunque la camioneta sí terminó en pérdida total.