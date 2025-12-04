En Soledad localizan 2 vehículos robados

Derivado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez localizaron dos vehículos con reporte de robo vigente, esto en las colonias Fidel Velázquez y Central de Maquinaria.

Durante un patrullaje sobre la calle Congreso Colectivo, en la colonia Fidel Velázquez, oficiales municipales observaron un automóvil que cumplía con las características de una denuncia previamente recibida. Después de inspeccionarlo y consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que el coche marca Chrysler PT Cruiser, modelo 2006, de color azul, contaba con reporte de robo vigente del 2 de diciembre de 2025.

Por otra parte, en la calle Jaime Torres, de la colonia Central de Maquinaria, policías soledenses notaron un auto aparentemente abandonado y con signos de desvalijamiento, mismo que fue consultado en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el carro marca Nissan Tsuru modelo 2000 de color blanco, contaba con reporte de robo vigente del 30 de noviembre de 2025.

Los objetos constitutivos de delito quedaron a disposición de la autoridad competente en la Fiscalía General de Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para seguir el debido trámite.

