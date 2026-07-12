Arrestan a 41 supuestos infractores en 24 horas

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En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal logró la detención de 41 personas su probable participación en hechos constitutivos de delito, en dispositivos de seguridad que se implementan de forma permanente en la entidad.

Durante estas acciones, también se aseguraron 186 dosis de "cristal", dos kilos con 600 gramos de marihuana y, 18 artefactos conocidos como "ponchallantas", comúnmente utilizados por la delincuencia para dañar los neumáticos de las patrullas durante las persecuciones.

En cuanto al combate de robo de vehículos, la corporación informó que se recuperaron nueve unidades con reporte de robo vigente, además de que se aseguraron cinco que fueron utilizados para cometer hechos delictivos.

Los detenidos, vehículos, droga y demás objetos asegurados, fueron consignados ante la autoridad respectiva para que se inicien las investigaciones y se les defina su situación legal.

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Por otro lado, la Guardia Civil Estatal informó que se intensificarán las estrategias de vigilancia y combate a la delincuencia, mediante operativos permanentes en la entidad.