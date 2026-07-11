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Chocan automóvil y camioneta en el Periférico

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Chocan automóvil y camioneta en el Periférico
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      Una camioneta y un automóvil protagonizaron un aparatoso choque cuando circulaban por el Anillo Periférico Norte, a la altura del puente de Peñasco, en donde hubo daños materiales considerables pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

      El hecho tuvo lugar cerca de las 10:30 horas de este viernes, inicialmente una camioneta color negro se desplazaba sobre el Periférico en dirección a la carretera a Matehuala.

      Al descender del puente Peñasco, el conductor realizó maniobra a la derecha para incorporarse a la calle Camino a Rinconada pero lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y de esta forma fue chocada por un automóvil Chevrolet color rojo que circulaba por la lateral en la misma dirección.

      Por el impacto los dos vehículos continuaron sus trayectorias erráticas hasta detenerse junto a la guarnición de la lateral, presentando daños materiales en la carrocería.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron para tomar conocimiento del accidente aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales para que el caso no pasara a mayores. 

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