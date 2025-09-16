logo pulso
Seguridad

Arrestan a 43 supuestos infractores en un día

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 43 supuestos infractores en un día

En las últimas 24 horas, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un total de 43 personas por distintos delitos, una de ellas puesta a disposición de la Fiscalía General de la República por probable portación de un arma de fuego y el resto quedaron ante la Fiscalía General del Estado.

La mayoría de los detenidos fue por posesión de droga, además por cohecho, violencia familiar, robo y lesiones.

Otros más por portación de un arma prohibida, conducción de una motocicleta con números de serie alterados y por tripular una unidad con reporte de robo, además se recuperó una camioneta con reporte de robo. 

Las detenciones se dieron en el marco de distintos operativos de seguridad que implementa la corporación estatal, algunos en coordinación con otras corporaciones.

A los arrestados se les remitió ante las autoridades correspondientes para que se les defina su situación legal por los delitos a que se hicieron acreedores. 

