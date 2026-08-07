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Arrestan a fardera que ya se había escapado

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a fardera que ya se había escapado
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      Agentes de la policía capitalina detuvieron a una mujer señalada por su probable participación en el delito de robo a comercio, luego de atender un auxilio solicitado por personal de una tienda ubicada en la calle Juan Sarabia, en el Centro.

      En recorridos de vigilancia, los oficiales atendieron el llamado de personal de una tienda de ropa, donde se detectó a una mujer que sustrajo diversas prendas de ropa íntima y las ocultó entre sus pertenencias.

      Al ser sorprendida en el acto, la mujer empujó al propietario del comercio, causándole una caída de su propia altura. De manera inmediata los oficiales lograron intervenir y asegurar a la mujer, quien fue encontrada en posesión de siete brasieres y cuatro carteras.

      Ante el probable hecho constitutivo de delito, los agentes municipales procedieron a la detención de quien dijo llamarse Guadalupe "N", de 34 años.

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      Finalmente, la detenida fue trasladada al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica, y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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