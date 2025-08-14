Arrestan a sujeto con una “cachimba” en Los Vergeles

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la detención de un hombre que fue ubicado portando un arma de fabricación casera en la colonia Los Vergeles, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, oficiales de Guardia Municipal realizaban recorridos de prevención sobre la calle Vergel del Valle, donde notaron la presencia de un hombre que a simple vista se encontraba consumiendo enervantes a través de una pipa de cristal.

Enseguida se acercaron a él para hacerle saber la falta cometida al Bando de Policía y Gobierno, y pese a que intentó huir a bordo de una bicicleta fue asegurado para una revisión preventiva.

De esta manera, los oficiales municipales encontraron dentro de una mochila el arma de fuego de fabricación casera de aproximadamente 20 centímetros, con empuñadura de madera, abastecida con un cartucho calibre .22.

Fue entonces que se le informó del probable delito cometido a quien dijo llamarse Santos “N” de 40 años, y posteriormente fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica.

Al concluir las diligencias, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República donde será determinada su situación legal.