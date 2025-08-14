Sentenciado a más de dos años por abuso sexual

Personal litigador de la Delegación Segunda de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria contra Misael “N”, al comprobar su participación en el delito de abuso sexual calificado en el Altiplano potosino.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado habría agredido sexualmente a la víctima, cuya identidad se reserva, aprovechando que se encontraba a solas con ella. Los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, que inició las indagatorias correspondientes.

Posteriormente, la Fiscalía obtuvo de un Juez de control la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en calles de la colonia Ampliación Guadalupe de Matehuala.

En audiencia intermedia, y tras presentarse los datos de prueba por parte de agentes Fiscales, el imputado aceptó su responsabilidad. Ante ello, Su defensa solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado, mismo que fue autorizado por la autoridad judicial, término con el cual se dictó el fallo condenatorio. Como resultado, Misael “N” fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión ordinaria, además de dos pagos económicos por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria. También se le impuso la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que permanezca recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social.

