Arrestan a tres golpeadores de sus parejas

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Tres hombres que fueron señalados por sus respectivas parejas de ejercer violencia física y verbal, fueron detenidos por la policía capitalina.

La primera intervención se suscitó en el cuadrante norte, cuando los agentes municipales acudieron a un domicilio de la colonia María Cecilia, donde una mujer de 42 años indicó haber sido agredida físicamente por su esposo, en presencia de sus hijos menores de edad. Ante el temor por su integridad, solicitó la detención del presunta agresor identificado como Miguel "N", de 47 años.

La segunda detención se efectuó en un domicilio de la colonia Simón Diaz, donde fue requerida la presencia policial, ya que un hombre había agredido a su pareja, misma que se encontraba acompañada de sus hijos menores de edad. Los agentes municipales lograron auxiliar a una mujer de 35 años, quien señaló como responsable de las agresiones a su pareja, identificado como Armando "N", de 46 años.

El tercer detenido responde al nombre de Edgar Alonso "N", de 40 años, quien fue señalado de arribar a la casa de su expareja, en la colonia Jardines del Oriente, aparentemente bajo los influjos del alcohol, donde comenzó con agresiones verbales que escalaron a las agresiones físicas.

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La parte afectada, una mujer de 28 años, solicitó el auxilio de los oficiales municipales ya que no era la primera vez que era agredida por su ex pareja, solicitando la intervención de los agentes para proteger su integridad y la de su hija.

En los tres casos, los señalados fueron llevados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y finalmente fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.