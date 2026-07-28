logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a tres golpeadores de sus parejas

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a tres golpeadores de sus parejas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tres hombres que fueron señalados por sus respectivas parejas de ejercer violencia física y verbal, fueron detenidos por la policía capitalina.

      La primera intervención se suscitó en el cuadrante norte, cuando los agentes municipales acudieron a un domicilio de la colonia María Cecilia, donde una mujer de 42 años indicó haber sido agredida físicamente por su esposo, en presencia de sus hijos menores de edad. Ante el temor por su integridad, solicitó la detención del presunta agresor identificado como Miguel "N", de 47 años.

      La segunda detención se efectuó en un domicilio de la colonia Simón Diaz, donde fue requerida la presencia policial, ya que un hombre había agredido a su pareja, misma que se encontraba acompañada de sus hijos menores de edad. Los agentes municipales lograron auxiliar a una mujer de 35 años, quien señaló como responsable de las agresiones a su pareja, identificado como Armando "N", de 46 años.

      El tercer detenido responde al nombre de Edgar Alonso "N", de 40 años, quien fue señalado de arribar a la casa de su expareja, en la colonia Jardines del Oriente, aparentemente bajo los influjos del alcohol, donde comenzó con agresiones verbales que escalaron a las agresiones físicas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La parte afectada, una mujer de 28 años, solicitó el auxilio de los oficiales municipales ya que no era la primera vez que era agredida por su ex pareja, solicitando la intervención de los agentes para proteger su integridad y la de su hija.

      En los tres casos, los señalados fueron llevados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y finalmente fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad
      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      SLP

      Redacción

      Agentes de Policía Vial acudieron para agilizar el tránsito vehicular

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara
      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      SLP

      Redacción

      La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles
      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      El ataque ocurrió en la madrugada sobre el bulevar México-Laredo

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE
      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.