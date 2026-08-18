Arrollan a repartidor de aplicación en la Salvador Nava
Frente a la UAM trató de esquivar un bache, cayó al piso y un auto le pasó por encima
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Un motociclista repartidor de alimentos por aplicación quedó herido de gravedad, luego de haber sido atropellado por un automovilista, en la lateral de la Salvador Nava.
La noche del domingo, alrededor de las 21:00 horas, el joven a bordo de su moto se encontraba laborando cuando circulaba frente a la Unidad Administrativa Municipal 1, en donde trató de sortear un bache, lo cual provocó que cayera al suelo y acto seguido fue arrollado por un auto que transitaba cerca de él.
El afectado sufrió múltiples golpes en la cabeza, pues aparentemente no portaba casco. Fue auxiliado por otros automovilistas y motociclistas que pasaban por la zona y se percataron del hecho, ya que el responsable no se detuvo para apoyarlo.
Se trata de un joven que responde al nombre de Carlos Meneses, originario de Ciudad Valles y quien al parecer no tiene familiares en la ciudad.
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Momentos después del siniestro vial, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para prestarle asistencia al trabajador, quien permaneció todo el tiempo tendido en el pavimento. Tras su valoración, los brigadistas tomaron la decisión de trasladarlo a la clínica 50 del IMSS para su atención médica especializada, pues se encontraba grave.
Al sitio también arribaron elementos policiales, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer la situación y deslindar responsabilidades.
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