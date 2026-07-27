Aprehenden a uno, por homicidio en Arbolitos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En el pasado mes de mayo, en la colonia Arbolitos, dos hombres atacaron a tiros a un tercero, quien murió momentos después en un hospital.
Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Unidad de Homicidios, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alexis Joseph "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
El mandato judicial fue ejecutado en la capital potosina por hechos ocurridos en mayo de 2026, en la colonia Arbolitos, donde presuntamente el imputado, junto con otra persona, realizó detonaciones de arma de fuego contra la víctima, quien falleció posteriormente en una clínica, cuando recibía atención médica.
Derivado del trabajo de campo y del análisis de los datos de prueba, la PDI estableció la identidad de los probables responsables, integró la carpeta de investigación y obtuvo la orden de aprehensión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mediante un operativo de búsqueda, los agentes localizaron y detuvieron a Alexis Joseph "N", puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.
no te pierdas estas noticias
Cerrito de la Cruz, la comunidad donde mataron a dos policías estatales
Redacción
La comunidad se encuentra al sureste de la capital potosina, cerca de las vías del ferrocarril
Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados
Redacción
El conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.
Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila
Pulso Online
La Fiscalía detuvo a un sospechoso tras el ataque armado que causó dos muertes en La Pila.