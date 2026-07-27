logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a uno, por homicidio en Arbolitos

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a uno, por homicidio en Arbolitos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el pasado mes de mayo, en la colonia Arbolitos, dos hombres atacaron a tiros a un tercero, quien murió momentos después en un hospital.

      Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Unidad de Homicidios, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alexis Joseph "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

      El mandato judicial fue ejecutado en la capital potosina por hechos ocurridos en mayo de 2026, en la colonia Arbolitos, donde presuntamente el imputado, junto con otra persona, realizó detonaciones de arma de fuego contra la víctima, quien falleció posteriormente en una clínica, cuando recibía atención médica.

      Derivado del trabajo de campo y del análisis de los datos de prueba, la PDI estableció la identidad de los probables responsables, integró la carpeta de investigación y obtuvo la orden de aprehensión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mediante un operativo de búsqueda, los agentes localizaron y detuvieron a Alexis Joseph "N", puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cerrito de la Cruz, la comunidad donde mataron a dos policías estatales
      Cerrito de la Cruz, la comunidad donde mataron a dos policías estatales

      Cerrito de la Cruz, la comunidad donde mataron a dos policías estatales

      SLP

      Redacción

      La comunidad se encuentra al sureste de la capital potosina, cerca de las vías del ferrocarril

      Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados
      Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados

      Tren arrastra un Chevy; hay cinco lesionados

      SLP

      Redacción

      El conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de las vías México-Laredo y Circuito Potosí.

      Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila
      Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila

      Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila

      SLP

      Pulso Online

      La Fiscalía detuvo a un sospechoso tras el ataque armado que causó dos muertes en La Pila.

      Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo
      Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo

      Jueces consideran gramaje y reincidencia en casos de narcomenudeo

      SLP

      Rubén Pacheco

      La defensa puede solicitar salida alterna si el gramaje de droga es mínimo y no hay otros delitos.