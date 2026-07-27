Aprehenden a uno, por homicidio en Arbolitos

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En el pasado mes de mayo, en la colonia Arbolitos, dos hombres atacaron a tiros a un tercero, quien murió momentos después en un hospital.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Unidad de Homicidios, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alexis Joseph "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El mandato judicial fue ejecutado en la capital potosina por hechos ocurridos en mayo de 2026, en la colonia Arbolitos, donde presuntamente el imputado, junto con otra persona, realizó detonaciones de arma de fuego contra la víctima, quien falleció posteriormente en una clínica, cuando recibía atención médica.

Derivado del trabajo de campo y del análisis de los datos de prueba, la PDI estableció la identidad de los probables responsables, integró la carpeta de investigación y obtuvo la orden de aprehensión.

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Mediante un operativo de búsqueda, los agentes localizaron y detuvieron a Alexis Joseph "N", puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.