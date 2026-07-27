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Detienen a más vándalos con drogas en Soledad

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a más vándalos con drogas en Soledad
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      En distintas colonias de Soledad, oficiales de la Guardia Civil Municipal realizaron la detención de seis personas por su presunta participación en delitos contra la salud.

      Las primeras intervenciones ocurrieron en las colonias Hacienda Los Morales y Santa Mónica, donde fueron detenidos Aldo "N", de 25 años, y Martín "N", de 23 años, a quienes les fue asegurada  marihuana.

      Posteriormente, en la colonia San José 2ª Sección, oficiales detectaron y le marcaron el alto a un vehículo que circulaba sin placas de circulación. Durante la inspección a sus ocupantes identificados como Araceli "N", de 55 años, y Jesús "N"; les fueron asegurados presuntas bolsas de marihuana, mientras que al hombre, le localizaron 25 dosis de metanfetamina.

      Finalmente, en la colonia Quintas de la Hacienda II, fueron detenidos Manuel "N", de 26 años, y Antonio "N", de 26 años, a quienes les aseguraron dosis de cristal

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      Todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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