Asaltan a trailero y lo encierran en un camarote

Delincuentes asaltaron a un tráilero en la autopista de cuota Ventura-El Peyote, luego de interceptarlo lo despojaron del remolque tipo caja que llevaba y lo dejaron encerrado en el camarote del tractocamión.

El caso se reportó a las corporaciones policiales y fueron elementos de la Guardia Civil Estatal quienes acudieron a rescatarlo y lo pusieron bajo resguardo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 25 de la autopista de cuota Ventura-El Peyote, paralela a la carretera a Matehuala, en donde fue localizado un hombre atado de manos y que estaba en el camarote de un tractocamión Kenworth de color blanco modelo 2021.

Según los hechos, el individuo había sido interceptado por delincuentes, quienes lo sometieron y le quitaron el remolque tipo caja, al que desprendieron del tractocamión para luego atarlo de pies y manos y dejarlo encerrado en el camarote del mismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de brindarle los primeros auxilios al conductor, los agentes policiales lo pusieron a salvo y se le brindó acompañamiento para que presentara la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado por el asalto de que fue objeto.

Por ahora no se tienen pistas sobre el paradero de los maleantes pero ya se iniciaron las investigaciones del caso, en el remolque que le quitaron transportaba al parecer mercancía de una tienda departamental, la cual, incluso, tenía sellos de verificación.