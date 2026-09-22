Informa SSPC de operativo en Tamuín por personas armadas
Se informó que las personas involucradas continuaron su huida con dirección al estado de Veracruz
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado, informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene esta tarde un operativo de vigilancia y búsqueda, luego de atender un reporte sobre la presencia de personas presuntamente armadas en Tamuín.
"Derivado de la intervención se registró una persecución, sin embargo, no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a la población, por lo que la situación se mantiene bajo control", señaló la corporación.
Las personas involucradas, agregaron en un comunicado, continuaron su huida con dirección al estado de Veracruz.
Señalaron que "estas acciones forman parte del Escudo Huasteco, mediante el cual, la GCE mantiene presencia permanente y vigilancia en los límites con otras entidades, fortaleciendo la capacidad de respuesta para impedir el ingreso y operación de grupos criminales en territorio potosino", finaliza el comunicado.
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