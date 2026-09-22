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Seguridad

Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Tanlajás

La GCE también aseguró un automóvil y una motocicleta durante los operativos

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 12:45 p.m.
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Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Tanlajás
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      Dos hombres fueron detenidos en operativos realizados por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de Villa de Ramos y Tanlajás, por su probable participación en delitos contra la salud.

      En Villa de Ramos, los agentes detuvieron a Armando "N", de 37 años, a quien presuntamente le encontraron varias dosis de una sustancia con características del "cristal". También fue asegurado el vehículo en el que viajaba.

      En una intervención distinta, efectuada en Tanlajás, fue detenido Leonardo "N", de 24 años. De acuerdo con el reporte oficial, llevaba dosis de la misma sustancia y se desplazaba en una motocicleta, la cual quedó asegurada.

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      Los detenidos, los vehículos y las sustancias fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

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