Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde

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Uno de los tres policías de investigación (PDI) que sufrieron ayer un accidente, falleció este martes a causa de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso y expresó sus condolencias a sus allegados por el sensible fallecimiento del perito William Abraham Ávalos Verdín.

LOS HECHOS

Una volcadura registrada este lunes, dejó como saldo 3 lesionados en Rioverde, entre ellos, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se debatía entre la vida y la muerte por las severas lesiones sufridas.

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Los hechos ocurrieron en la supercarretera, a la altura del kilómetro 3, cuando personal de la FGE se trasladaban a bordo de una camioneta color blanco.

Tras la volcadura de la unidad, el agente salió proyectado contra el piso, sufriendo severas lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Sin embargo, quien resultó con lesiones de gravedad fue el agente Ávalos Verdín, quien fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, donde los galenos hacían lo humanamente posible por salvarle la vida.