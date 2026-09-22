logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde

El perito William Abraham Ávalos fue trasladado de emergencia tras el accidente

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 12:43 p.m.
A
Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Uno de los tres policías de investigación (PDI) que sufrieron ayer un accidente, falleció este martes a causa de las lesiones.

      La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso y expresó sus condolencias a sus allegados por el sensible fallecimiento del perito William Abraham Ávalos Verdín.

      LOS HECHOS

      Una volcadura registrada este lunes, dejó como saldo 3 lesionados en Rioverde, entre ellos, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se debatía entre la vida y la muerte por las severas lesiones sufridas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los hechos ocurrieron en la supercarretera, a la altura del kilómetro 3, cuando personal de la FGE se trasladaban a bordo de una camioneta color blanco.

      Tras la volcadura de la unidad, el agente salió proyectado contra el piso, sufriendo severas lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital.

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.

      Sin embargo, quien resultó con lesiones de gravedad fue el agente Ávalos Verdín, quien fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, donde los galenos hacían lo humanamente posible por salvarle la vida.

      LEA TAMBIÉN

      Vuelca vehículo de la PDI; tres lesionados

      Uno de los agentes sufrió heridas de gravedad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Tanlajás
      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Tanlajás

      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Tanlajás

      SLP

      Redacción

      La GCE también aseguró un automóvil y una motocicleta durante los operativos

      Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde
      Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde

      Fallece policía de investigación tras volcadura en Rioverde

      SLP

      Redacción

      El perito William Abraham Ávalos fue trasladado de emergencia tras el accidente

      Motociclista resulta lesionada tras choque con auto
      Motociclista resulta lesionada tras choque con auto

      Motociclista resulta lesionada tras choque con auto

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió en el cruce de Juárez y Bocanegra, donde un vehículo Nissan se atravesó a la motoneta

      Abusaba de las hijas de su pareja
      Abusaba de las hijas de su pareja

      Abusaba de las hijas de su pareja

      SLP

      Redacción