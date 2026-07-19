Aseguran tráiler en Tamazunchale con números alterados

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TAMAZUNCHALE.- Policías investigadores aseguraron en Tamazunchale, un tráiler que podría estar involucrado en un ilícito.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó este sábado que, en el municipio de Tamazunchale fue asegurado un tractocamión con un remolque que presentaban alteraciones en sus medios de identificación.

Durante recorridos de la Policía de Investigación sobre la carretera federal Tamazunchale–Álamo, en la localidad La Laguna, localizaron un tractocamión color azul con un remolque tipo góndola color naranja, estacionado de manera irregular.

Al efectuar una inspección, el personal de la PDI detectó alteraciones en los números de identificación vehicular de ambas unidades.

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Derivado de lo anterior, se procedió al aseguramiento del tractocamión y del remolque, quedando a disposición de un agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.