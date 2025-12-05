logo pulso
Violador recibe condena de 10 años de prisión

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Violador recibe condena de 10 años de prisión

AXTLA.- Un juez sentenció a diez años de prisión a un hombre que habría atacado sexualmente a una menor de edad en Axtla.

La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Delegación Quinta, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Santos “N”, por el delito de violación agravada cometido en agravio de una persona menor de edad.

Tras la denuncia presentada ante la institución, se inició la carpeta de investigación correspondiente, con la cual se obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión que permitió la captura del señalado en el municipio de Axtla de Terrazas.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público lograron su vinculación a proceso. 

Durante el desarrollo del procedimiento penal, la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes que llevaron al imputado a aceptar su responsabilidad, motivo por el cual la defensa solicitó un procedimiento abreviado, autorizado por la autoridad judicial.

El Juez de control emitió el fallo condenatorio y determinó una pena de diez años y siete meses de prisión.

Además, Santos “N” deberá cubrir dos sanciones económicas: una por concepto de reparación del daño a la víctima y otra como multa impuesta por el Estado.

