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Formalizan iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

La propuesta busca mejorar la concentración y promover la convivencia entre alumnos

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 11, 2026 11:52 a.m.
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Formalizan iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
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      El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que ya se ha enviado al Congreso del Estado la iniciativa para regular el uso de celulares y pantallas en las escuelas.

      La prohibición en general de dispositivos móviles durante las horas de escuela, tiene como fin que las niñas y niños tengan mayor concentración en clase, para mejor aprendizaje y para promover la convivencia.

      El uso de la tecnología sería "para aprender y no como una distracción", dijo el gobernador.

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