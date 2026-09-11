Formalizan iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
La propuesta busca mejorar la concentración y promover la convivencia entre alumnos
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El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que ya se ha enviado al Congreso del Estado la iniciativa para regular el uso de celulares y pantallas en las escuelas.
La prohibición en general de dispositivos móviles durante las horas de escuela, tiene como fin que las niñas y niños tengan mayor concentración en clase, para mejor aprendizaje y para promover la convivencia.
El uso de la tecnología sería "para aprender y no como una distracción", dijo el gobernador.
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