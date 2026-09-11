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Toque de queda en Tanlajás, por número de personas ebrias: SGG

Torres Sánchez criticó que el gobierno municipal haya decidido tomar este tipo de decisiones alarmistas

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2026 11:51 a.m.
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Toque de queda en Tanlajás, por número de personas ebrias: SGG
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      Luego que el Ayuntamiento de Tanlajás emitió un comunicado para establecer un toque de queda, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, aseveró que el pronunciamiento estuvo fundado en la proliferación de personas ebrias en la noche.

      Ante dicha justificación, criticó que el gobierno municipal haya decidido tomar este tipo de decisiones alarmistas e irresponsables, porque afectan la tranquilidad de los habitantes de la municipalidad.

      Exhortó a la población estatal a confiar en la Guardia Civil Estatal (GCE), y al gobierno local, a evitar publicar este tipo de comunicación, porque lo único que generan es incertidumbre y confusión.

      Defendió que, en la actualidad San Luis Potosí encabeza la lista de reducción de homicidios dolosos del país, según la federación, por eso "no hay nada que temer. Hoy San Luis es un lugar seguro", aseveró.

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      "Muy irresponsables, la verdad, porque solo hacen el señalamiento, pero no dicen la razón. Nosotros ya investigando, ellos argumentan que, es porque hay mucho borracho en la noche en el municipio", concluyó.

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