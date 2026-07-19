Atacó y amenazó a sus propios hermanos menores de edad
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En atención a un reporte por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de Héctor "N", de 45 años, por un hecho ocurrido en la colonia La Lomita.
Derivado de un auxilio solicitado por familiares que señalaban presuntas agresiones físicas en agravio de tres menores de edad, agentes municipales acudieron al lugar de los hechos, donde se entrevistaron con los reportantes, quienes manifestaron que en una discusión familiar, presuntamente Héctor "N" atacó y amenazó a sus hermanos menores de edad, por lo que era su deseo proceder legalmente.
Informándole el motivo de su detención, finalmente el sujeto fue trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica, donde durante su registro se detectó que Hector "N" cuenta con múltiples detenciones desde 2013 en el estado de Nuevo León por presuntos delitos como narcomenudeo, robo a comercio, amenazas, abuso sexual y violencia familiar, además de dos órdenes de aprehensión.
Finalmente, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.
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