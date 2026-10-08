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Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles

El hecho ocurrió en el bulevar México-Laredo; autoridades atendieron a la pareja y realizaron inspección en la zona

Por Huasteca Hoy

Octubre 08, 2026 09:45 a.m.
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Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un enjambre de abejas atacó a una pareja de adultos mayores que caminaba por una banqueta del bulevar México-Laredo. Ambos fueron hospitalizados, pero el hombre falleció.

      Ataque de enjambre de abejas en Ciudad Valles

      El incidente ocurrió la tarde de este miércoles, en la esquina del mencionado bulevar y la calle Zaragoza, a la altura del Hotel Valles.

      Las víctimas fueron identificadas como Aniceto Hernández Vicencio, de 69 años de edad, y su esposa, Guadalupe Hernández Espínola, de 68 años, ambos con domicilio en Tampico, Tamaulipas.

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      De acuerdo con la información recabada, la pareja caminaba por la banqueta contigua al bulevar, con dirección a la zona centro, cuando, al llegar a la intersección mencionada, fue sorprendida por un enjambre de abejas que comenzó a atacarla.

      Atención médica y acciones de Protección Civil

      Ambos adultos mayores sufrieron múltiples picaduras, por lo que testigos solicitaron auxilio a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados y posteriormente los trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles.

      Sin embargo, pese a la atención médica recibida, Aniceto Hernández falleció debido a complicaciones de salud presuntamente ocasionadas por las numerosas picaduras. Sobre el estado de salud de su esposa no se proporcionaron mayores detalles.

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      Por otra parte, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para apoyar en las labores de auxilio y realizaron una inspección en los alrededores, con la finalidad de localizar el panal o enjambre.

      No obstante, después de recorrer la zona, no encontraron rastros de las abejas, por ello se presume que se trataba de un enjambre migratorio que se encontraba de paso por el sector.

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