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Ataque armado en zona centro deja un hombre sin vida

La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego; no se reportan detenidos

Por Redacción

Marzo 28, 2026 00:30 a.m.
A
Ataque armado en zona centro deja un hombre sin vida

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del viernes, tras ser víctima de un ataque directo en calles de la zona centro de la capital.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron como primeros respondientes al reporte, localizando a un masculino sin signos vitales, quien presentaba cinco impactos de arma de fuego.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Simón Bolívar y Álvaro Obregón, donde la zona fue acordonada por las autoridades municipales para preservar la escena.

El lugar permaneció resguardado en espera de la llegada de personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Trascendió que la víctima podría ser uno de los lavacoches de la zona, pero hasta el momento no se ha informado sobre eso o de personas detenidas en relación con este hecho.

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