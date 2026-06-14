Atrapan a cuatro narcos en trabajos de inteligencia
Se les detectó en distintas zonas con drogas y son considerados objetivos prioritarios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En labores de vigilancia y del trabajo de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con delitos contra la salud en distintas regiones de la entidad.
En la región Huasteca, las fuerzas del orden detuvieron a Jesús "N", de 29 años de edad, en posesión de varias dosis de "cristal" en el municipio de Ciudad Valles, mientras que en Tamasopo aseguraron a Edgar "N", de 41 años, originario del estado de Jalisco, con diversas dosis de metanfetamina y marihuana.
En la capital potosina, elementos estatales detuvieron a un adolescente de 16 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana y metanfetamina. Finalmente, sobre la carretera estatal 63, en el tramo Matehuala–Charcas, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jesús "N", de 33 años de edad, luego de asegurarle varias dosis de marihuana.
A todos los detenidos se les puso a disposición del Ministerio Público junto con las dosis de droga a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Caen presuntos narcomenudistas en operativos de la GCE
Redacción
Las detenciones se realizaron en Ciudad Valles, Tamasopo, la capital potosina y la carretera Matehuala-Charcas
Sobreviven tres a fuerte choque sobre la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
Dos ocupantes fueron trasladados en vehículos particulares y uno por la Cruz Roja a hospitales
Queman otro vehículo en Valles; sospechan de la misma mujer
Huasteca Hoy
Autoridades investigan a la apodada "Telerina" como responsable del incendio