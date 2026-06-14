Atrapan a cuatro narcos en trabajos de inteligencia

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En labores de vigilancia y del trabajo de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con delitos contra la salud en distintas regiones de la entidad.

En la región Huasteca, las fuerzas del orden detuvieron a Jesús "N", de 29 años de edad, en posesión de varias dosis de "cristal" en el municipio de Ciudad Valles, mientras que en Tamasopo aseguraron a Edgar "N", de 41 años, originario del estado de Jalisco, con diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

En la capital potosina, elementos estatales detuvieron a un adolescente de 16 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana y metanfetamina. Finalmente, sobre la carretera estatal 63, en el tramo Matehuala–Charcas, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jesús "N", de 33 años de edad, luego de asegurarle varias dosis de marihuana.

A todos los detenidos se les puso a disposición del Ministerio Público junto con las dosis de droga a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud.

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