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Seguridad

Atrapan a cuatro narcos en trabajos de inteligencia

Se les detectó en distintas zonas con drogas y son considerados objetivos prioritarios

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a cuatro narcos en trabajos de inteligencia
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      En labores de vigilancia y del trabajo de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con delitos contra la salud en distintas regiones de la entidad.

      En la región Huasteca, las fuerzas del orden detuvieron a Jesús "N", de 29 años de edad, en posesión de varias dosis de "cristal" en el municipio de Ciudad Valles, mientras que en Tamasopo aseguraron a Edgar "N", de 41 años, originario del estado de Jalisco, con diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

      En la capital potosina, elementos estatales detuvieron a un adolescente de 16 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana y metanfetamina. Finalmente, sobre la carretera estatal 63, en el tramo Matehuala–Charcas, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jesús "N", de 33 años de edad, luego de asegurarle varias dosis de marihuana.

      A todos los detenidos se les puso a disposición del Ministerio Público junto con las dosis de droga a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud.

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