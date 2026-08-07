Atrapan a dos asaltantes con amplio historial
Se les relaciona con múltiples atracos a comercios, así como robo de motocicletas
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Dos presuntos asaltantes a quienes se les considera objetivos prioritarios por su amplio historial delictivo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal y se les vincula con atracosa tiendas de convenciencia, gasolineras y demás comercios, así como en la venta de droga.
La detención se realizó sobre el Anillo Periférico Oriente, donde fueron detenidos José "N", de 36 años, y Eros "N", de 25 años, a quienes se les aseguró una bolsa con marihuana, 50 dosis de "cristal" y una motocicleta marca Bajaj, sin placas de circulación.
De acuerdo con información preliminar, ambos detenidos estarían presuntamente relacionados con diversos robos con violencia cometidos en establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia como OXXO´s, gasolineras, robo de motocicletas y actividades de venta y distribución de droga en la zona oriente de la ciudad.
En redes sociales se han difundido videos de asaltos en los que se observa la participación de los dos sujetos, aunque será la Fiscalía General del Estado quien integre la carpeta de investigación para determinar su probable participación y resolver conforme a derecho.
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