Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera
Una camioneta Chevrolet Groove color gris volcó la mañana de este miércoles en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sin que se reportaran personas lesionadas.
El percance ocurrió antes de las 07:00 horas, cuando el conductor circulaba sobre la calle Miguel Hidalgo, y a unos metros de llegar a Ignacio Aldama perdió el control del vehículo hacia su izquierda, impactándose contra una jardinera para luego terminar volcado sobre su costado derecho.
Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro de la unidad. Solo se reportaron daños materiales.
no te pierdas estas noticias
Más de 3 años sin justicia
Redacción
En el homicidio del joven Elías Monsiváis, familia sigue buscando su cuerpo; FGE señala que ya hay dos órdenes de aprehensión