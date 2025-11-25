Pide Gobernador Gallardo urgir diálogo con productores

En medio de la mega movilización que este lunes realizaron transportistas y productores agrícolas en distintos puntos del país y de la cual San Luis Potosí no quedó exento, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pidió sensibilidad al Congreso Federal y urgió a abrir un diálogo real con el sector rural, para evitar que el conflicto escale y siga afectando a la economía nacional.

Gallardo reconoció que la protesta tiene un trasfondo legítimo, pues los campesinos buscan defender “una parte medular de la agricultura” que dijo, ha sido golpeada en los últimos años tanto por decisiones legislativas, como por fenómenos naturales; “los diputados tienen que ser un poquito más sensibles en el tema del agro, del campo”, señaló al referirse a las reformas e iniciativas que detonaron el descontento.

Sin embargo, advirtió que los bloqueos no pueden convertirse en la única vía de presión, ya que paralizan actividades esenciales del estado y del país; “no se puede solamente paralizar San Luis Potosí o todo México bloqueando carreteras, porque afectan otras labores como los transportistas y la industria. Va a haber pérdidas millonarias hoy, sin lugar a dudas”, apuntó.

El mandatario potosino subrayó que la tensión generada era evitable si los diputados federales hubieran buscado acercamientos previos con los productores antes de aprobar iniciativas que impactan al campo; “ha sido una falta de tacto, de sensibilidad, el no acercarse a ellos antes de subir iniciativas que afecten el agro”, reprochó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gallardo recordó que el sector agrícola viene arrastrando afectaciones graves, particularmente por la sequía extrema registrada en el país hace dos años, lo que debilitó severamente la productividad. Ante ese panorama, consideró natural que los campesinos busquen ser escuchados y acompañados.