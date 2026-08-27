Atrapan a pareja de "narcos" en la Huasteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente les encontraran varias dosis de droga y artefactos conocidos como "ponchallantas".

Los detenidos fueron identificados como Ernesto "N", de 44 años de edad, y Ángel "N", de 23 años, este último originario de Nuevo León. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las detenciones se realizaron en la zona urbana de Ciudad Valles, como resultado de los patrullajes preventivos y operativos implementados en el municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, a los sospechosos presuntamente les aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal", además de marihuana y dos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia estatal señaló que ambos hombres estarían presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

Finalmente, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.