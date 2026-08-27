logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a pareja de "narcos" en la Huasteca

En Ciudad Valles fueron detenidos dos hombres en posesión de decenas de dosis de droga

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a pareja de "narcos" en la Huasteca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente les encontraran varias dosis de droga y artefactos conocidos como "ponchallantas".

      Los detenidos fueron identificados como Ernesto "N", de 44 años de edad, y Ángel "N", de 23 años, este último originario de Nuevo León. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las detenciones se realizaron en la zona urbana de Ciudad Valles, como resultado de los patrullajes preventivos y operativos implementados en el municipio.

      De acuerdo con el reporte oficial, a los sospechosos presuntamente les aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal", además de marihuana y dos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La dependencia estatal señaló que ambos hombres estarían presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

      Finalmente, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos
      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos

      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos

      SLP

      Redacción

      Elementos de Protección Civil y Guardia Civil atendieron el incendio y descartaron riesgos.

      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry
      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry

      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry

      SLP

      Pulso Online

      Más de dos mil elementos fueron desplegados en el recinto ferial y sus alrededores, según la dependencia estatal

      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María
      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María

      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María

      SLP

      Redacción

      Los detenidos, procedentes de Durango, Sonora y Sinaloa, quedaron a disposición de la FGR junto con un arma y presunta droga

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón
      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      SLP

      Redacción

      La denuncia de la madre permitió la captura y vinculación del presunto agresor