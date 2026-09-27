Atrapan a presunto homicida, tras 7 años
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de siete años, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado.
De acuerdo con las investigaciones, el 4 de septiembre de 2019, varias personas se encontraban conversando con la víctima, cuando presuntamente José "N" se aproximó portando un arma de fuego y, tras apuntarle, realizó la agresión en su contra.
Como parte de las labores de investigación, agentes de la Policía de Investigación establecieron que el imputado podría encontrarse en un domicilio de la colonia Buenos Aires, por lo que se obtuvo una orden de cateo para ingresar al inmueble.
Durante la diligencia, los agentes localizaron a una persona del sexo masculino que coincidía con las características físicas del buscado. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó su identidad y coincidencia con el mandamiento judicial vigente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente, José "N" fue trasladado a las instalaciones de la PDI y continuar con los trámites correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
no te pierdas estas noticias
VIDEO | Vuelca camioneta en Circuito Potosí; hay un lesionado
Redacción
Una persona sufrió lesiones leves tras la volcadura de una Dodge Ram,
Muere hombre baleado tras llegar a su casa a pedir ayuda
Redacción
Un hombre murió la tarde de este sábado luego de llegar herido de bala a su domicilio, en la colonia Rural Hidalgo
Auxilian a hombre en crisis emocional en puente de Soledad
Redacción
La Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI) brindó atención especializada