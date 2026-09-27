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Atrapan a presunto homicida, tras 7 años

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a presunto homicida, tras 7 años
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      Luego de siete años, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones, el 4 de septiembre de 2019, varias personas se encontraban conversando con la víctima, cuando presuntamente José "N" se aproximó portando un arma de fuego y, tras apuntarle, realizó la agresión en su contra.

      Como parte de las labores de investigación, agentes de la Policía de Investigación establecieron que el imputado podría encontrarse en un domicilio de la colonia Buenos Aires, por lo que se obtuvo una orden de cateo para ingresar al inmueble.

       Durante la diligencia, los agentes localizaron a una persona del sexo masculino que coincidía con las características físicas del buscado. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó su identidad y coincidencia con el mandamiento judicial vigente.

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      Posteriormente, José "N" fue trasladado a las instalaciones de la PDI y continuar con los trámites correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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