Atrapan a rioverdense con 10 bolsas de “mota”

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a rioverdense con 10 bolsas de “mota”

La Guardia Civil Estatal con su destacamento en la Zona Media del Estado, implementan diariamente operativos preventivos para que las familias potosinas puedan contar con entornos seguros.

Despliegues realizados por la Guardia Civil Estatal y su mando regional de la Zona Media Óscar Hernández, permitieron que en la colonia Quintas Las Huertas, en el municipio de Rioverde, elementos de la Unidad de Violencia de Género, detuvieron a Kevin “N” de 26 años, quien llevaba consigo 10 bolsas con apariencia de marihuana y una camioneta en la cual se desplazaba.

El vinculado a actividades ilícitas que dañan la salud de nuestra comunidad, fue hecho presente ante la Fiscalía General del Estado, instancia que resolverá su situación legal.

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar contigo y para ti, porque en un Potosí sin límites, se vive mejor.

