Atrapan a sujetos armados y con droga

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad pusieron a disposición de la autoridad competente a dos jóvenes armados, señalados también por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Valencia, donde los oficiales detectaron a Emilio "N", de 25 años, y Sebastián "N", de 23, tripulando una motocicleta tipo Cross, color negro con gris, sin luces delanteras y traseras.

Tras marcarles el alto y realizar una inspección preventiva, a ambos se les encontraron diversas dosis de metanfetamina, además de una réplica de arma de fuego tipo revólver calibre .45, la cual se encontraba en posesión de Sebastián "N".

Por lo anterior, fueron informados que serían asegurados con el objeto y sustancias encontradas, al igual que la motocicleta tripulada, para finalmente quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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En su informe, la Guardia Civil de Soledad refrendó su compromiso de mantener presencia preventiva en calles y avenidas del municipio.