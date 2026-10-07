Atrapan a tres ladrones de comercios en Soledad

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En distintas intervenciones, tres presuntos ladrones fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad.

Se trata de Luis "N", de 44 años; Oscar "N", de 59 años, y José "N", de 37 años, señalados por su probable participación en el delito de robo a comercio y robo con violencia.

Fue durante patrullajes de vigilancia que los oficiales se trasladaron al fraccionamiento España, donde se detuvo a Luis "N", por presuntamente salir de una tienda comercial sin realizar el pago de varios paquetes de comestibles: tres de carne molida y uno de jamón.

También, en la colonia San Francisco, fue detenido Oscar "N", señalado de presuntamente sustraer una botella de aceite automotriz, sin realizar el pago en el área de cajas.

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Más tarde, en la colonia Santa Cruz, los oficiales lograron asegurar a José "N", quien fue señalado por un vendedor de flores de despojarlo de su venta y cinco arreglos florales, tras amenazarlo con un arma blanca.

Luego de las certificaciones médicas, todos estos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.