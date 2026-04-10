logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57

La unidad de Ómnibus de México impactó a un vehículo al incorporarse a Zaragoza; no hubo lesionados

Por Redacción

Abril 10, 2026 10:54 a.m.
A
Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57

Un choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta dejó únicamente daños materiales la mañana de este viernes en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El percance se registró minutos antes de las 09:00 horas en la lateral de la carretera 57, en el tramo hacia Matehuala. De acuerdo con el reporte, un autobús de la empresa Ómnibus de México que circulaba con dirección al norte no respetó la luz roja del semáforo en el cruce con la calle Zaragoza.

Debido a ello, la unidad impactó a una camioneta Chevrolet de color azul en su costado derecho, justo cuando ésta se incorporaba a dicha vialidad.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57
Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57

Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57

SLP

Redacción

La unidad de Ómnibus de México impactó a un vehículo al incorporarse a Zaragoza; no hubo lesionados

Motociclista derrapa y resulta lesionado cerca de Soriana Valle Alto
Motociclista derrapa y resulta lesionado cerca de Soriana Valle Alto

Motociclista derrapa y resulta lesionado cerca de Soriana Valle Alto

SLP

Huasteca Hoy

Presunto corte de circulación y melaza en el pavimento habrían provocado el accidente

Peugeot y Ranger chocan en Eje 114; un lesionado leve
Peugeot y Ranger chocan en Eje 114; un lesionado leve

Peugeot y Ranger chocan en Eje 114; un lesionado leve

SLP

Redacción

Impacto ocurrió al incorporarse a avenida Promoción en Zona Industrial; no requirió traslado

Dictan prisión preventiva a "El Patrón"; seguirá proceso en La Pila
Dictan prisión preventiva a "El Patrón"; seguirá proceso en La Pila

Dictan prisión preventiva a "El Patrón"; seguirá proceso en La Pila

SLP

Martín Rodríguez

Juez resuelve tras negativa de perdón; caso se mantiene bajo reserva