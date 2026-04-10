Autobús se pasa el alto y choca contra camioneta en carretera 57

Un choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta dejó únicamente daños materiales la mañana de este viernes en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El percance se registró minutos antes de las 09:00 horas en la lateral de la carretera 57, en el tramo hacia Matehuala. De acuerdo con el reporte, un autobús de la empresa Ómnibus de México que circulaba con dirección al norte no respetó la luz roja del semáforo en el cruce con la calle Zaragoza.

Debido a ello, la unidad impactó a una camioneta Chevrolet de color azul en su costado derecho, justo cuando ésta se incorporaba a dicha vialidad.

Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí