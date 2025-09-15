logo pulso
Seguridad

Autos chocan y vuelcan en la Zona Industrial

Los conductores se culpaban mutuamente de no respetar el semáforo en rojo

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
Autos chocan y vuelcan en la Zona Industrial

Un choque y volcadura registrado en la Zona Industrial dejó cuantiosos daños materiales, aunque por suerte no hubo personas lesionadas y los conductores se culpaban mutuamente de no respetar el semáforo en rojo.

El percance tuvo lugar cerca de las siete de la noche del sábado, cuando inicialmente una camioneta tipo Van de color gris, se desplazaba por el Eje 114 y al cruzar la avenida Industrias fue chocada por la parte frontal de un automóvil Nissan Versa de color azul que en esos momentos se desplazaba por ahí.

Por el fuerte golpe, la camioneta continuó su trayectoria errática y finalmente terminó volcada sobre su costado izquierdo en la zona de rodamiento.

A causa del hecho, los daños materiales de las unidades fueron considerables, en especial del carro que no quedó en condiciones de continuar rodando pero no se registraron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron a tomar conocimiento del accidente en espera que los conductores pudieran llegar a un acuerdo, aunque éstos argumentaban que el semáforo les marcaba luz verde en el momento del impacto.

