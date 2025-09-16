logo pulso
"Cachan" a individuos con "mota" y cristal

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Tres hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad  por cargos de posesión de enervantes y las acciones se realizaron en labores de vigilancia en distintas colonias.

El primer arresto se efectuó en la calle Rioverde, en la colonia Valle de Cactus, donde los agentes municipales observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que interceptaron y, después de indicarle la debida sanción y entrevistarlo se identificó como Justo “N”, de 36 años, encontrándole dos bolsas con marihuana y dos dosis más de cristal, además de encontrarle un arma de juguete que al parecer utilizaba para delinquir. 

Por otro lado, José “N” de 28 años de edad, fue detectado por los agentes en la avenida San Marcos, en la colonia Santo Tomás, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Por último, en la calle del Álamo, de la colonia Valle de Santiago, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Alejandro “N”, de 20 años, descubriéndole una bolsa con hierba de características semejantes a la marihuana.

A los tres les hicieron saber que serían detenidos por posesión de enervantes; además, les informaron los derechos que les asisten y fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado. 

