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Seguridad

Cae distribuidor de estupefacientes en Central de Abastos

El señalado fue sorprendido fumando mota y en su huída dejó un maletín

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cae distribuidor de estupefacientes en Central de Abastos
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      En la Central de Abastos, policías capitalinos detuvieron a un joven de 20 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, al ser encontrado en posesión de más de 60 dosis de droga.

      Los oficiales realizaban patrullajes sobre la calle Sexta Oriente, próxima al andador C.B., cuando detectaron a Brandon "N" fumando un cigarrillo de marihuana. Al aproximarse los agentes para informarle sobre la falta administrativa, el individuo emprendió la huida y arrojó un maletín, por lo que se inició su seguimiento hasta darle alcance en calle Cereales.

      Al inspeccionar el maletín se localizaron 20 bolsas con hierba seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 109.2 gramos; 23 bolsas con piedras con características de la droga conocida como "piedra", con un peso de 5.9 gramos; y 20 bolsas con polvo blanco con características de cocaína, con un peso aproximado de 6.4 gramos.

      El detenido, identificado como Brandon "N" de 20 años, fue informado del motivo de su aseguramiento y de los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente, junto con los indicios, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para los trámites e investigaciones correspondientes.

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