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Cae objetivo criminal robando pomos y cigarros

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Cae objetivo criminal robando pomos y cigarros
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      Por su presunta participación en el delito de robo a comercio, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de detuvieron a Misael "N", de 27 años, quien es considerado un objetivo criminal con reincidencia en delitos por robo a comercio y delitos contra la salud.

      Fue durante labores de patrullaje en la prolongación de Negrete y la avenida San Pedro, cuando oficiales municipales recibieron un reporte de robo a una tienda OXXO en la zona, donde presuntamente un sujeto habría amenazado a la empleada del establecimiento para apoderarse de dinero en efectivo, cajetillas de cigarros y bebidas alcohólicas.

      Con actuación inmediata, un oficial motorizado de la agrupación "Panteras" atendió el llamado realizando labores de búsqueda, logrando ubicar en la colonia Hacienda de las Margaritas, a un hombre a bordo de una motocicleta BDS Saeta, color negro con azul, que coincidía con las características referidas.

       Al notar la presencia de la policía, este sujeto intentó ocultarse ingresando a un domicilio, donde el propietario permitió el ingreso del oficial para finalmente asegurarlo junto con 1,300 pesos en efectivo que presuntamente habría sustraído, cuatro botellas de licor de diferentes marcas y cuatro cajetillas de cigarros.

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      Luego de quedar en calidad de detenido por el delito de robo a comercio, esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Cabe señalar que, al momento de su registro en la plataforma nacional de detenciones, se detectó que el joven es considerado un objetivo criminal con reincidencia en delitos por robo a comercio y delitos contra la salud.

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