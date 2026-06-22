La SSPC descarta uso criminal de drones (video)

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En lo que va del año, se han atendido reportes de sobrevuelo sospechoso de drones en diferentes municipios del estado de San Luis Potosí, sin embargo, al verificar los casos se confirmó que los dispositivos no eran operados con fines delictivos.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que las peticiones de intervenciones han surgido de la población en general y de empresas.

Explicó que la Guardia Civil Estatal (GCE) acude a las solicitudes y después de analizar la operación del aparato, se determina que se trata de compañías que no avisaron de la toma de imágenes o mediciones para otras empresas.

#SLP | La SSPC descarta uso criminal de drones en territorio potosino.

La nota completa: ??https://t.co/K0mInSO7Cd pic.twitter.com/myFeHBwClc — Pulso Online (@pulso_mx) June 22, 2026

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Matizó que la corporación acude a la revisión de la operatividad de la tecnología para descartar que correspondan a vigilancia del crimen organizado u otro fin delictivo, sin embargo, la regulación corresponde a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

"Siempre hemos acudido a ese tipo de solicitudes y en la mayoría, en la totalidad ha sido descartado que sea de alguna acción criminal o que tengan que ver con alguna situación ilegal", remató.