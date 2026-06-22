Motociclista queda grave tras derrapar en Ciudad Valles
Fue trasladado de urgencia al Hospital General con probable fractura de cráneo
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CIUDAD VALLES.- Un motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba por el camino que conduce al ejido La Toconala.
Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo sobre el tramo Cuatro Caminos–El Detalle, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a José Inés Rubio, vecino del rancho Las Águilas.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la unidad y salió proyectado contra el pavimento.
Se presume que la víctima no portaba casco de protección, ya que sufrió un severo traumatismo craneoencefálico que lo dejó inconsciente en el lugar del accidente.
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Tras ser estabilizado por los socorristas, fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde médicos le diagnosticaron una probable fractura de cráneo. Su estado de salud fue reportado como delicado.
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