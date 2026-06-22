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Judicializan homicidio de alumno del Cobach; imputado solicitó amparo

El imputado en el caso interpuso un juicio de amparo que detiene el proceso penal en curso.

Por Rubén Pacheco

Junio 22, 2026 01:13 p.m.
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Miguel Ángel Rocha Medina/Foto: Especial

Miguel Ángel Rocha Medina/Foto: Especial

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      La carpeta de investigación por el asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del plantel 26 del Cobach durante una fiesta en un domicilio particular, ya se encuentra judicializada, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Sin embargo, refirió que la causa penal se encuentra a espera de continuar con el procesamiento del adolescente imputado, dado que su defensa interpuso un juicio de amparo en contra las acciones del Poder Judicial estatal.

      Por lo tanto, adujo que el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, está a la espera del fallo del Poder Judicial de la Federación, a fin de continuar en las averiguaciones, recopilar información y esperar que el imputado comparezca.

      "Está judicializado y pues también tiene un amparo, y no se ha presentado (ante el Ministerio Público). Estamos esperando la resolución del amparo", exteriorizó Rocha Medina.

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      La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo le disparó y perdió la vida.

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