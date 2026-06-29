logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Desmiente la GCE abandono de policía herido en ataque

El agente estaba en clínica privada y en su ingreso al IMSS le detectaron pulmonía

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Desmiente la GCE abandono de policía herido en ataque
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante publicaciones de supuesto abandono institucional del policía estatal Osiel Torres Hernández, lesionado durante un ataque a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado desmintió tales afirmaciones e indicó que se mantiene atención permanente al estado de salud del oficial.

      Por instrucción del titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, se ha dado seguimiento a su evolución médica desde el momento de los hechos, garantizando la atención especializada que requiere y la coordinación permanente con las instituciones de salud responsables de su tratamiento.

      De manera paralela, personal de la Secretaría mantiene comunicación y acompañamiento con sus familiares, mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brinda orientación y apoyo conforme a sus atribuciones y protocolos de atención.

      Asimismo, se indicó que la institución continuará brindando el acompañamiento necesario y dará seguimiento permanente a su evolución, privilegiando en todo momento su bienestar y el acceso a la atención integral que requiera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego de permanecer varios días en una clínica privada y agotarse los recursos del seguro de gastos médicos, Osiel Torres fue trasladado al hospital Cuahutémoc del Seguro Social, en donde recibe los cuidados necesarios por parte del personal médico.

      Por su parte, la esposa del agente, de nombre Estefanía, mediante un video en redes sociales aclaró que la SSPC ha estado apoyando a la familia con lo necesario, incluso con alimentación, para que ellos estén en el hospital en espera de la evolución del estado de salud del oficial.

      Indicó que la clínica privada habría incurrido donde el agente estuvo inicialmente, habría incurrido en alguna negligencia médica ya que en su ingreso al Seguro Social se le detectó pulmonía y además una infección, lo que no le fue tratado en ese nocosomio.

      Acusó de que alguien habría estado solicitando apoyo económico mediante una cuenta bancaria sin que la familia lo autorizara, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender y si quieren apoyar que sea directamente con los familiares. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías
        Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías

        Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías

        SLP

        Redacción

        La GCE aseguró presunto cristal, dinero en efectivo y objetos relacionados con actividades ilícitas

        Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica
        Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica

        Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica

        SLP

        Redacción

        La dependencia informó que Osiel Torres recibe atención médica especializada

        GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP
        GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP

        GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP

        SLP

        Redacción

        También aseguró droga, vehículos, cartuchos útiles, celulares y dinero en efectivo

        Hallan sin vida a un hombre en el Parque Tangamanga II
        Hallan sin vida a un hombre en el Parque Tangamanga II

        Hallan sin vida a un hombre en el Parque Tangamanga II

        SLP

        Redacción

        El cuerpo fue localizado en una zona cercana al autódromo